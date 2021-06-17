السيسي: الجيش الوطني يحارب الإرهاب ويدعم الاستقرار في ليبيا

السيسي يؤكد على دور الجيش الوطني بمحاربة الإرهاب ودعم الاستقرار في ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
السيسي يؤكد على دور الجيش الوطني بمحاربة الإرهاب ودعم الاستقرار في ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
نعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جيش ليبيا الوطني هو من طهر البلاد من الارهاب وهاهو يسعي لطرد المحتل وإعادة للوطن كرامته فليس هناك جيش منقسم كما يُزيّف البعض ولا اريد من أحد ان يطالب بتوحد الجيش هذا خطأ لغوي فادح ان تقارن عصابات الاوغاد بأسود الجيش حماة البلاد فعند الليبيين جيش وطني مقر قيادته في شرق البلاد لكن هو جيش كل الشرفاء الليبيين جيش بمعني الكلمه حاز علي الترتيب التاسع في جيوش افريقيا وعندنا عصابات الجريمه المنظمه ليسوا جيش ولا يمكن ان يرتقوا الي مستوي الجيش كون معظمهم من خريجي الحبوس الذين هربوا من السجون عقب الانفلات الأمني الذي صاحب ثورة حلف الناتو ضد حكم القذافي والتي انطلقت يوم 19/3/2011 والبعض الآخر من المدمنين والعاملين في تهريب البشر والوقود والمخدرات فالذي يجب ان تقوله بدلا عن كلمة توحيد الجيش الصح ان تقول تفكيك العصابات المسلحه في غرب البلاد التي تسطو علي ارزاق الناس بقوة السلاح وتمارس الخطف في مقابل فديه للافراج علي المخطوف فالصواب الذي علي الجميع قوله هو تفكيك العصابات في غرب البلاد ورفع الحظر استيراد السلاح علي تاسع جيش في افريقيا
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