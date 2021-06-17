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السيسي: الجيش الوطني يحارب الإرهاب ويدعم الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

السيسي يؤكد على دور الجيش الوطني بمحاربة الإرهاب ودعم الاستقرار في ليبيا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • نعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جيش ليبيا الوطني هو من طهر البلاد من الارهاب وهاهو يسعي لطرد المحتل وإعادة للوطن كرامته فليس هناك جيش منقسم كما يُزيّف البعض ولا اريد من أحد ان يطالب بتوحد الجيش هذا خطأ لغوي فادح ان تقارن عصابات الاوغاد بأسود الجيش حماة البلاد فعند الليبيين جيش وطني مقر قيادته في شرق البلاد لكن هو جيش كل الشرفاء الليبيين جيش بمعني الكلمه حاز علي الترتيب التاسع في جيوش افريقيا وعندنا عصابات الجريمه المنظمه ليسوا جيش ولا يمكن ان يرتقوا الي مستوي الجيش كون معظمهم من خريجي الحبوس الذين هربوا من السجون عقب الانفلات الأمني الذي صاحب ثورة حلف الناتو ضد حكم القذافي والتي انطلقت يوم 19/3/2011 والبعض الآخر من المدمنين والعاملين في تهريب البشر والوقود والمخدرات فالذي يجب ان تقوله بدلا عن كلمة توحيد الجيش الصح ان تقول تفكيك العصابات المسلحه في غرب البلاد التي تسطو علي ارزاق الناس بقوة السلاح وتمارس الخطف في مقابل فديه للافراج علي المخطوف فالصواب الذي علي الجميع قوله هو تفكيك العصابات في غرب البلاد ورفع الحظر استيراد السلاح علي تاسع جيش في افريقيا

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