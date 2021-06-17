المشير حفتر يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصري

وصل اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى مدينة بنغازى، اليوم الخميس، استكمالا لزيارته الحالية إلى ليبيا، بعد أن زار العاصمة الليبية طرابلس فى إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية، خلال زيارته لبنغازي، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبى، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأعرب كامل، عن تقدير مصر لجهود و تضحيات أبناء الجيش الليبى فى محاربتهم للإرهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي.

وأكد رئيس المخابرات المصري، استمرار الجهود المصرية لدعم الاستقرار بليبيا، مشيراً إلى أهمية المؤسسة العسكرية فى تأمين الاستحقاقات المقبلة وفى مقدمتها الانتخابات العامة المقررة.

ومن جانبه، أكد المشير حفتر، تقديره العميق للاهتمام الذى يواليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لليبيا والدور المؤثر الذى تلعبه مصر من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة الاستقرار بليبيا.