“التجاري- الظهرة” يواصل توزيع السيولة بسقف سحب مرتفع

يواصل المصرف التجاري الوطني فرع منطقة الظهرة وسط مدينة طرابلس، تقديم خدماته للمواطنين، من سحب وإيداع ومعاملات أخرى، على مدار ساعات الدوام الرسمي بشكل يومي.

وأكد مدير الفرع عبدالقادر المرادي في هذا الصدد، أن السيولة المالية متوفرة لدى المصرف منذ مطلع هذا العام 2021 وحتى الآن.

وأضاف المرادي، أن المصرف يتيح السحب النقدي وبجميع القيم من الألف إلى الألفي دينار وتصل القيمة أحيانا إلى خمسة آلاف وأكثر لدى الحالات الخاصة فيما يتعلق بالعلاج وأي دواع طارئة أخرى، مؤكدا على ثقة المواطن مع الفرع ورضاه على الخدمات التي يقدمها.

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