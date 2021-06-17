النيابة العامة تبت بقضية خروقات سجن الهدى في مصراتة

أعادت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهدى في مدينة مصراتة، بعد الأمر بحبسه احتياطيا عقب استجوابه ومواجهته بالأدلة القائمة والتي استدل منها على صحة ارتكابه وقائع مجرمة توصف بأنها من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، بحسب ما نشره قسم الإعلام في مكتب النائب العام.

وأشار منشور المكتب إلى أن الحكم على آمر السجن بصفته مأمور ضبط قضائي، أخل بالنظام العام والآداب العامة، وأتى بأفعال تنتهك الحقوق التي تعكسها المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بمعاملة نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل المجردين من حريتهم.

كما تواصلت النيابة العامة مع وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات الإدارية التي أفضت إلى نقل جميع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهدى إلى مؤسسة أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية