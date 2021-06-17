“الأعلى للدولة” يبدأ فرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية

باشرت لجنة فرز وقبول ملفات المرشحين للمناصب السيادية والوظائف القيادية التابعة للمجلس الأعلى للدولة، عملية فرز المرشحين في مقر ديوان المجلس الأعلى للدولة.

وكان المجلس الاعلى للدولة، أعلن الأسبوع الماضي عن فتح باب الترشح للمناصب السيادية، ودعا المواطنين الراغبين إلى الترشح لرئاسة وعضوية المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في أبوزنيقة في المغرب.

يشار إلى أن مجلس النواب قرر، الثلاثاء، إحالة كتاب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حول المناصب السيادية.

ورأى مجلس النواب أن “المجلس ورئيسه تنصلا من الاتفاق الأخير في ملف المناصب السيادية والذي قام مجلس النواب بالوفاء بالتزامه في هذا الاتجاه”.

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