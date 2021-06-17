صالح: نأمل من إيطاليا دعمنا لتحقيق مطالب الليبيين بخروج المرتزقة

أعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” عن أمله في دعم إيطاليا لليبيا في مؤتمر برلين القادم لتحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأكد صالح خلال لقائه دي مايو في روما على وفاء مجلس النواب بالتزاماته في سير العملية السياسية لا سيما ملف المناصب السيادية، مطالبا بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر”برلين” مثمنا دور إيطاليا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وتناول اللقاء توطيد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا بما يخدم مصالح الشعبين، كما تناول اللقاء عدد من الملفات الهامة في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني حول ليبيا المزمع عقده قريباً والاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وشارك في اللقاء نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة وعضو مجلس النواب عبدالقادر يحيى.