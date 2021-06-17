خلال لقائه دي مايو..عقيلة صالح يطالب الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بالإيفاء بتعهداتها

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداتها وما تم الإتفاق عليه في مؤتمر برلين» الأول، مؤكدا على «وفاء مجلس النواب بالتزاماته في سير العملية السياسية لا سيما ملف المناصب السيادية».

جاء ذلك خلال لقاء صالح مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة روما، اليوم الخميس، التي وصلها في وقت سابق لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الإيطاليين على رأس وفد يضم عدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت إن لقاء صالح ودي مايو تناول توطيد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وعدد من الملفات الهامة في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني حول ليبيا المزمع عقده قريباً والاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

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وأضاف أن رئيس مجلس النواب أكد خلال اللقاء «على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، كما أكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأكد على وفاء مجلس النواب بالتزاماته في سير العملية السياسية لا سيما ملف المناصب السيادية، وطالب بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداتها وما تم الإتفاق عليه في مؤتمر برلين» الأول.

وثمن المستشار عقيلة صالح خلال لقائه مع وزير الخارجية لويجي دي مايو دور إيطاليا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وأعرب عن أمله في دعمها لليبيا في مؤتمر برلين القادم لتحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وحضر لقاء صالح ودي مايو نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة وعضو مجلس النواب عبدالقادر يحيى.

ووصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة تستغرق يومين، استهلها بلقاء رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، وبحثا معا «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون المشترك بين المجلسين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان صادر عن مجلس النواب..

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