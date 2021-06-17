مشاورات “ليبية- مصرية” لتفعيل الاتفاقيات بشأن القوى العاملة

عُقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان وزارة القوى العاملة المصرية، الأربعاء، اجتماع تقابلي ضم وفد وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير العمل علي العابد الرضا، ووزارة القوى العاملة المصرية برئاسة الوزير محمد سعفان.

وتناول الاجتماع مناقشة بنود المذكرة الـ20 على نحو يكفل تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة في حدود القوانين والانظمة المتبعة في الدولتين.

وشدد الطرفان على ضرورة سرعة بدء عمل اللجنة الفنية المكلفة بمنظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، إضافة إلى تأسيس غرفة عمل للطوارئ فيما يتعلق بعودة العمالة من أجل التعامل مع أي طارئ، على أن تكون الغرفة برئاسة الوزرين.

ويأتي الاجتماع في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا ومصر بشأن التعاون في مجالات العمل والقوى العاملة بين البلدين من أجل استئناف عودة الشركات والعمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار والتي تم توقيع عقود مبدئية مع بعضها بالفعل.

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