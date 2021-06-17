القائد العام لرئيس المخابرات المصرية: نقدر بعمق اهتمام الرئيس المصري لليبيا والدور المؤثر الذي تلعبه الدولة المصرية لإنجاح الجهود السياسية واعادة الاستقرار

وصل اليوم الخميس، ءرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل إلى مدينة بنغازي استكمالا لزيارته الحالية إلى ليبيا والتى استهلها بزيارة لطرابلس فى إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لبنغازي، بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، حيث أعرب اللواء كامل عن تقدير مصر لجهود وتضحيات أبناء الجيش الليبي فى محاربتهم للإرهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي، ومؤكدا استمرار الجهود المصرية لدعم الاستقرار بليبيا.

وأشار إلى أهمية المؤسسة العسكرية الليبية فى تأمين الاستحقاقات القادمة وفى مقدمتها الانتخابات العامة المقررة.

ومن جانبه، أكد القائد العام، تقديره العميق للاهتمام الذى يوليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليبيا والدور المؤثر الذى تلعبه مصر من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة الاستقرار في ليبيا.

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