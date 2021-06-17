حفتر يستقبل رئيس المخابرات المصرية في بنغازي

استقبل قائد القوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الخميس، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في الرجمة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل الذي وصل بنغازي قادما من العاصمة طرابلس التي زارها في وقت سابق اليوم.

وقالت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» مصرية إن زيارة اللواء عباس كامل إلى بنغازي تأتي «بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السياسي استكمالا لزيارته الحالية إلى ليبيا والتى استهلها بزيارة العاصمة الليبية طرابلس فى إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين».

وأوضحت أن رئيس المخابرات المصرية أعرب للمشير حفتر خلال اللقاء «عن تقدير مصر لجهود وتضحيات أبناء الجيش الليبى فى محاربتهم للإرهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي، ومؤكدا استمرار الجهود المصرية لدعم الاستقرار بليبيا» كما «أشار إلى أهمية المؤسسة العسكرية الليبية فى تأمين الاستحقاقات القادمة وفى مقدمتها الانتخابات العامة المقررة».

وأضافت أن المشير حفتر «أكد من جانبه، تقديره العميق للاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لليبيا والدور المؤثر الذى تلعبه مصر من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة الاستقرار في ليبيا».

– الدبيبة يبحث مع رئيس «المخابرات» المصري تفعيل اللجنة المشتركة العليا

– خلال لقائه رئيس المخابرات المصرية.. المنفي يدعو السيسي إلى زيارة ليبيا

وزار رئيس المخابرات المصرية في وقت سابق اليوم العاصمة طرابلس حيث التقى هناك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في اجتماعين منفصلين، بحث خلالهما تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين ليبيا ومصر، وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

وعقب ذلك، رافق الدبيبة رئيس المخابرات المصرية في جولة لمعالم مدينة طرابلس شملت ميدان الشهداء والمدينة القديمة والسرايا الحمراء وسوق المشير رفقة وزير الداخلية، خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا