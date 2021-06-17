مؤسسة النفط تبحث مع شركة توتال إعادة تأهيل ميناء السدرة

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة توتال اينرجي إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية وشبكة التوزيع وإعادة تأهيل ميناء السدرة والرفع من القدرة التخزينية لمواكبة الإنتاج اليومي للشركة وإعادة تاهيل البنية التحتية لأصول شركة الواحة للتغلب على الصعوبات التي تواجهها والمتمثلة في التسربات المتكررة في خطوط الشحن الرئيسية

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس مدير عام شركة توتال بليبيا باسكال برينت والمستشار القانوني بالشركة لورنت روش بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية توفير الدعم المادي لشركة توتال خاصة في هذه الظروف الصعبة ونقص الميزانيات كما تم التطرق لتنفيذ المشاريع للحقول المكتشفة وغير المطورة والإسراع بتنفيذها لتحسين القدرة الانتاجية وبالتالي زيادة الإيرادات.

وأكد صنع الله على أهمية تواجد كبار مسؤولي الشركات العالمية بليبيا لما له من أثر طيب على استمرار النقاش وتحسين المتابعة عن كثب في مجال تطوير الأعمال وحسن التنفيذ مما يؤدي إلى المحافظة على وزيادة القدرة الإنتاجية لشركة الواحة.