عقيلة صالح يدعو لإجراء الانتخابات بموعدها وإخراج المرتزقة

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداتهم وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

وأكد عقيلة صالح، خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في برلين، الخميس، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مبينا أن مجلس النواب أوفى بالتزاماته تجاه العملية السياسية خاصة بشأن المناصب السيادية.

ووفق بيان لمجلس النواب، فقد تناول لقاء عقيلة صالح ودي مايو، توطيد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا، والعملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني المزمع عقده قريباً، والاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وأعرب عقيلة صالح عن أمله في دعم إيطاليا لليبيا في مؤتمر برلين القادم لتحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

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