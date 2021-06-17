المستشار صالح لدي مايو: نؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير

استقبل وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مساء اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، بحث توطيد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما تناول اللقاء عدد من الملفات الهامة في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني حول ليبيا المزمع عقده قريباً والاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وأكد رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية الإيطالي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري دون تأخير، وعلى أهمية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وتفكيك المليشيات لبناء دولة ديمقراطية.

كما أكد المستشار صالح على وفاء مجلس النواب بالتزاماته في سير العملية السياسية لا سيما ملف المناصب السيادية، مطالباً بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الإتفاق عليه في مؤتمر برلين.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب وصل إلى العاصمة الإيطالية روما رفقة النائبين صباح جمعة وعبدالقادر يحيى في زيارة تستغرق يومين.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

