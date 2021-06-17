عقيله صالح يشدد خلال لقائه مع «دي مايو» على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح”، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” بحضور نائب مقرر مجلس النواب “صباح جمعة” وعضو مجلس النواب “عبدالقادر يحيى”.

وتناول اللقاء، توطيد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء، عددا من الملفات الهامة في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني حول ليبيا المزمع عقده قريباً والاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير.

كما شدد رئيس البرلمان، على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مؤكدا وفاء مجلس النواب بالتزاماته في سير العملية السياسية لا سيما ملف المناصب السيادية.

وطالب عقيله صالح، بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الإتفاق عليه في مؤتمر ” برلين “.

وخلال اللقاء، ثمن رئيس مجلس النواب، دور إيطاليا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معربا عن أمله في دعم إيطاليا لليبيا في مؤتمر “برلين” المقبل، لتحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.