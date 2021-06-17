حفتر يلتقي في الرجمة رئيس المخابرات المصرية

استقبل القائد العام للجيش خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في الرجمة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وكان كامل التقى اليوم الخميس في طرابلس كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه.

وبحث كامل والدبيبه سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات وأطلع كامل رئيس الحكومة على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين .

وأكد المنفي، خلال لقائه رئيس المخابرات المصري ضرورة عودة الشركات المصرية لليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتعاون في مجال الطاقة، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.