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القيادة العامة تعلن إنطلاق عملية عسكرية واسعة في الجنوب الغربي ضد تنظيم داعش الإرهابي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، إنطلاق عملية عسكرية واسعة في الجنوب الغربي ضد تنظيم داعش.

اللواء المسماري، وفي بيانه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “نظراَ لتصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري ورصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وذلك لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه”.

وتابع: “وهذه العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين. والله الموفق صدر في بنغازي بتاريخ الخميس 17 /6/ 2021”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • المسماري قبل السنوات مسيطرين على جنوبى90 في مءة من ليبيا تحت السيطرة مازال يقوم العمليات العسكرية في جنوب ميلشيات حفتر في الحقيقة على سبها قباءل ولاد سليمان اما مناطق تبو الطوارق جنوب ليبا كله خارج السيطرة الغرب ليبيا خارج السيطرة جنوب خارج السيطرة بعد وقت نسمع المسماري بنغازي الرجمة خارج السيطرة ههههه

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