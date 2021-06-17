من مقر البرلمان الإيطالي.. عقيلة صالح: إجراء الإنتخابات في موعدها 24 ديسمبر ضروري

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، خلال زيارته لمقر مجلس النواب الإيطالي بالعاصمة روما، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي السيدة إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، أكد أن رئيس مجلس النواب بحث مع رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي العلاقات الثنائية، ودعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب وترسيخ الشراكة بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشيوخ الإيطالي بما يخدم مصلحة البلدين.

الصافي، وفي تصريحات للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أوضح أن كازيلاتي أكدت على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الصديقين.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي أكدا على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر العام الجاري دون تأخير.