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القوات المسلحة توجه وحدات عسكرية لتعقب الإرهابيين وطرد المرتزقة الأفارقة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، وحدات عسكرية إلى الجنوب الغربي لدعم «غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي» لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة.

وقال بيان إعلامي لمكتب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية:” نظراَ لتصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري ورصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية”.

وتابع البيان:” وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه”.

وأضاف:” هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • القضاء علي داعش في الجنوب هو تقليم لاظافر حزب أخوان الشيطان الارهابي فالارهاب واحد سواء كان في هيئة حزب شيطاني او عصابات ارهابيه مسلحه كداعش والقاعده في بلاد المغرب

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