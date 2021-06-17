بلينكن والمنقوش يؤكدان على أهمية ضمان إجراء الانتخابات في موعدها

أكد وزير الخارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش «على أهمية ضمان إجراء انتخابات وطنية (في ليبيا) في ديسمبر 2021»، مشددين على «الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بكل بنوده، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن، اليوم الخميس، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بحسب ما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان.

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وقال برايس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع وزيرة الخارجية الليبية الموقتة، نجلاء المنقوش، وناقشا معا مؤتمر برلين الثاني المقبل حول ليبيا، والذي سيعقد الأربعاء، المقبل 23 يونيو الجاري.

وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شدد أيضا على التزام الولايات المتحدة بزيادة إسهاماتها الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية الداعمة لتحقيق تقدّم في ليبيا.

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