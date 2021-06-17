وزير العمل يحث السفارة الليبية بالقاهرة على تسهيل معاملات وإجراءات الجالية المقيمة في مصر

حث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، العاملين بالسفارة الليبية في القاهرة على ضرورة الاهتمام بالجالية المقيمة في مصر و«حل مشاكلهم وتسهيل اتمام معاملتهم وإجراءاتهم الإدارية والعمل كفريق واحد من أجل تجاوز هذه العقبات».

جاء ذك خلال زيارة العابد والوفد المرافق له، اليوم الخميس، إلى مقر السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في استقباله القائم بالأعمال المكلف رمضان إبراهيم صاهيل، وعدد من الملحقين والموظفين العاملين بالسفارة.

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وقال المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل إن الزيارة «تأتي للوقوف على سير العمل بالسفارة وتقديم الدعم المعنوي لها لما تمثله من كونها عامل مساعد لعودة هيبة الدولية الليبية إضافة إلى دورها المهم في تعزيز العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين خاصة بعد تفعيل واعتماد الاتفاقيات والمذكرات المبرمة بين الدولتين مؤخرا» بعد زيارة وفد الحكومة المصرية في شهر أبريل الماضي إلى العاصمة الليبية طرابلس.

ويزور وزير العمل والتأهيل القاهرة منذ أيام لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين لتفعيل مذكرة التفاهم والاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال الاجتماع رفيع المستوى بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي.

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