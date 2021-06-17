السفير الليبي بالأردن: العلاقات بين الدول تحكمها المصالح

أخبار ليبيا24

أكد السفير الليبي لدى المملكة الأردنية، محمد البرغثي، اليوم الخميس، أن العلاقات بين الدول تحكمها المصالح الدائمة، مشيرًا إلى تطلعه لرؤية رئيس ليبي منتخب يدرك حجم العلاقات الثنائية بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة.

وقال البرغثي، في مدونة على فيسبوك، “أتطلع الى اليوم الذي أرى فيه رئيساً مُنتخباً لبلادي يُدرك أن الدول ليس لديها صداقات دائمة، أو عداوات دائمة، بل لديها مصالح دائمة، وفى السياسة، قد تكون أبعد الأمور عن الظن، الأقرب إلى الحدوث”.

وأضاف البرغثي، “أن الدول لها سياسات، ولها حسابات، وليست جمعيات خيرية، ومن حق كل دولة أن تعمل من أجل مصالحها، وهذا أمرٌ ليس مُستغرباً، المستغرب ألا نفكر بالطريقة نفسها”.

وأعتبر البرغثي، أن “المصلحة الوطنية تستوجب مد جسور التواصل، مع الدول المعنية بالشأن الليبي، حيث أنها لها مصالحها ومخاوفها، وينبغي تفهم هذه المصالح، وتقدير تلك المخاوف، والوصول الى تفاهمات معها، من خلال رؤية مستقبلية، تضع في الاعتبار المصلحة الوطنية لبلادنا”.

وقال، “إن الشراكة الدولية مهمة، ولكن لن تكون ذات قيمة، إلا إذا توفرت إرادة دولية جادة ومسؤولة، وفى ظل وجود قيادة وطنية نزيهة على مستوى عال من الكفاءة والاقتدار والاحترام” .