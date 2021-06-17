ليبيا الان

التونسية وفاء الشاذلي: السويحلي رافض للانتخابات الليبية لضمان بقاء الإخوان

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجمت المحامية والناشطة التونسية وفاء الشاذلي، تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا وتونس، وكتبت على حسابها بموقع فيسبوك: “اللهم شتت شمل الإخوان وشردهم بالعالم فهم يعيشون ويقتاتون من تفتيت أوصال دولنا”.

أضافت: “في تونس الغنوشي شادد الصحيح في الديمقراطية الموهومة ويتمسك بتقسيم السلطة إلى ثلاث رئاسات ويفرق الحكم كالدم بين القبائل وهاهو الإخواني الليبي المسمى السويحلي يصرح بأن حالة التفتت بليبيا هي الأفضل لليبيا وطبعا يقصد للإخوان ليضمنوا تواجدهم ويحذر من انتخاب الرئيس بالصندوق المشكوك فيه طبعا وبالذات من انتخاب سيف الإسلام القذافي!”.

وتابعت قائلة: “هم يعرفون أن الصندوق بليبيا عصي عليهم وليس الحال مثل نكبة تونس وخيبة شعبها الذي يوصل الإخوان للحكم بالصندوق!!! هذا السويحلي في الأصل يهدد بصفة مبطنة بالسلاح من جديد كما وقع في الانتخابات الأولى قبل اتفاق الصخيرات!.. لتوضيح المشهد لن نتخلص من الإخوان بالحوار في بلداننا ولا بالطرق السلمية فهم عصابة ديدنها الدم والفتن والانقلاب والإرهاب”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يقولوا
    – الي يطيح مرة من السدرة يخاف من خطوة الدروج ”
    و- الربيع باين من بابه ”
    ما يحدث الان هي حرب على الاسلام تقودها اوروبا مع الصهاينة والملحدين – وتحاول فرض تدخلاتها في المنطقة العربية –
    دون اي احترام للمواثيق الدولية والاعراف بين الدول في العالم –
    ومحاولة نشر ثقافات ليست من ثقافات الاسلام والشرع العربي –
    وهذا بسبب التسيب الامني وعدم التعاون احهزة الامن العام والشرطة العسكرية مع الادارات الاسلامية المحلية وشءون القضاء والمحاكم والشيوخ في حماية الموروث الثقافي الليبي –
    من تشوهات الأجانب – الان حتى قصَات الشعر للرجال أصبحت مثل قصَات الشواذ والمنحرفين جنسيا
    وأصبح الحجاب موضة – ولا يوجد احترام للأعراف والوالدين
    ولا توجد برامج ثقافية توعوية للخطر الثقافي الذي تحاول الأجهزة الأجنبية والملاحدة بإدخالها داخل المجتمعات –
    توجد مظاهر سلبية بدأت تنهش المظاهر العامة للمجتمع المسلم
    من يافطات مكتوبة بالأجنبي
    وكتابات عالحواءط –
    وعدم التكلم باللغة العربية بين الوالدين وابناءهم – ولا توجد مسابقات علمية وثقافية بين الليبيين – وحتى الزِّي الليبي لا يفتخر به ابناء الوطن اعلاميا – او في استقبال وفود او في الاجتماعات –
    لم تعرض اي مسلسلات ليبية تحكي الواقع الجهادي وتعالج مشكلة الخلط بين التطرّف الاٍرهابي –
    وبين المجتمع الليبي الذي يجاهد ضد الاستعمار منذ القدم –
    وعدم اتخاذ الكافرين أولياء من دون الله –
    وقصص المجاهدين الليبيين الدين قتلوا في معارك الجهاد الليبي – طبعا عمر المختار شيخ المحاهزين ويوجد قصص مجاهدين ليبين ابطال اخرين – ودون اي تزييف الحقاءق –
    مفهوم المجتمع الليبي لا يحتاج لاي تدخلات خارجية – فقط الليبين يحتاجون لأنفسهم وعدم العناد والتشبت على الأخطاء
    من شيم الرجولة والإصالة الليبية هي الاعتراف بالاخطاء بين الآخوة
    والبدء فالعمل بالتعاون والإصلاح –
    فيما فيه مصلحة العباد والبلاد والدين والامن بين الشعب الواحد –
    غير ذلك هي عبارة عن تضييع للجهود – وفتح شماتة الأعداء – على ليبيا –
    ” ومحاولة تفكيك الرابط الاجتماعي والديني بين المكونات المجتمع الليبي بكافة طوائفه ”
    ان الشعوب لا تنسجم الا مع فنونها وثراثها –
    بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ” واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ”
    صدق الله العظيم

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