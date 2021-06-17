وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات يزور  بلدية بنغازي

بنغازي 17يونيو 2021(وال)- أجرى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، اليوم الخميس، زيارة لبلدية بنغازي والمدينة القديمة.

هذا ويرافق السيد الوكيل في زيارته مدير جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي مقدم “فرج العقوري”، ومدير مكتب الوكيل “ولاء الدين علي شرف الدين”، والمراقب المالي العام للوزارة “فرحات الفيتوري السليني”، ومستشار وكيل الوزارة لشؤون البلديات “جبريل عمر العقيلي”.

وعقد السيد الوكيل اجتماعًا؛استعرض فيه آخر مستجدات سيّر أعمال البلدية، وكيفية دعم جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي؛ من توفير إمكانيات والاحتياجات التي تنقصهم، والتي تتضمن مقرات وملابس ومركبات وغيرها من أمور الضرورية.

كما قام السيد وكيل وزارة الحكم المحلي، بجولة داخل مقرات جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي؛ لتفقد سير العمل والعاملين به، مطمئنًا رغبته القوية في تسوية الملفات التي تم طرحها ومناقشتها. (وال) م ن/ ر ت

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