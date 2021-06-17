البيوضي: الأسبوع المقبل سيكون هناك الكثير من الأحداث المهمة وللأسف لن تؤدي لأي نتائج ملموسة

قال سليمان البيوضي، الناشط السياسي من مصراتة:” لن تمر الميزانية المقترحة الأسبوع المقبل، لأنه من المؤكد لا وجود لجلسة قبل يوم 29 يونيو التي ستكون في طبرق، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال فقريبا جدا، ستوصف بالأسم السابق كبديل لتسمية حكومة الوحدة الوطنية حيث عمليا لم تعد كذلك”.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك الكثير من الأحداث المهمة، لكنها وللأسف لن تؤدي لأي نتائج ملموسة”.

ولفت إلى أن الأزمة تشعبت ودخلت مرحلة عدم اليقين، وأضحت الحاجة لضامن حقيقي أهم من أي إجراءات ملموسة ومحسوسة، حيث سياسة عدم الإبقاء بالعهود والانقلاب على الوعود والاتفاقات باتت ديدن الفريق الحكومي”.

واستطرد:” المؤكد أن الخيارات السلمية مستمرة وأن تعديلات جوهرية يجب أن تحدث وإلا فإن الميزانية لن تمر.