الاتفاق على إلغاء تسليم مقر  وزارة الشؤون الاجتماعية ببنغازي لوزارة التربية والتعليم

طرابلس 17 يونيو 2021 (وال)- ناقش وزيرا الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني ” والتربية والتعليم ” موسى المقريف “، اللبس الذي حصل بموضوع تسليم مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة بنغازي لوزارة التربية والتعليم .

حيث قرر الوزيران – خلال الاجتماع الموسع الذي عقداه بمقر وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس- إلغاء الاتفاق الذي تم بين الوزارتين، وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عنه، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي نهاية اللقاء عبر الوزيران عن عمق الثقة المتبادلة بين الوزارتين، وأنهما سيُواصلان التعاون المستقبلي بما يخدم الصالح العام. (وال)

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