برئاسة رئيس ديوان المحاسبة: فروع الديوان بالمنطقة الغربية تستعرض في اجتماعها الدوري مستجدات إصدار التقرير السنوي

صبراتة 17 يونيو 2021 (وال)- احتضنت مدينة صبراتة يوم أمس؛ الاجتماع الدوري الأول لفروع المنطقة الغربية لديوان المحاسبة، بحضور رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” ووكيل الديوان ” علاء المسلاتي “.

وبحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة؛ فقد استعرض الاجتماع مناقشة الخطة الإستراتيجية والتشغيلية للديوان، كما ناقش محور البناء المؤسسي ومنظومة الأعمال الرقابية، والاستعدادات النهائية لإصدار قرار العمل بالمنظومة واعتمادها كجزء من أدوات العمل الرقابي.

كما تم استعراض آخر المستجدات بشان إصدار التقرير السنوي للديوان، إضافة إلى بحث الاحتياجات الأساسية للفروع، وسُبل تطويرها لمواكبة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والتشغيلية للديوان والإيفاء بمستلزمات تنفيذها.

وخلصت المناقشات إلى الإحاطة بخطة الديوان الإستراتيجية والتشغيلية والاستعداد التام للمباشرة فيها، وفقًا للمهام المدرجة مع وجود المرونة الكاملة للتعديل حسب نتائج متابعة التنفيذ والمستجدات المتعلقة بها، علاوة على اعتماد منظومة العمل الرقابي كأحد الأدوات الأساسية لتنفيذ العمل، بحيث تعتمد كأداة رئيسية ولكنها في ذات الوقت غير بديلة عن المسار الورقي، لتداول المستندات بحيث يتم التحول التدريجي نحو أتكتك النظام بالكامل إلا في الحالات التي يستوجب القانون ضرورة تداولها بصورة ورقية، كما أحيط الحاضرين بموقف حول مشتملات تقرير الديوان لسنة 2020م والموعد النهائي للإصدار.

وقد أفضى الاجتماع إلى توجيه رئيس الديوان بتشكيل لجنة مختصة من الإدارات المعنية في الديوان بمعية الفروع، تتولى وبشكل عاجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخه تحديد الاحتياجات العامة للفروع، والشروع المباشر من قبل ذات اللجنة لتوفيرها.

وحضر الاجتماع مديرو فروع ديوان المحاسبة (جنوب طرابلس، الزاوية، صبراتة وصرمان، العجيلات، الجميل، زوارة)، ومديرو الإدارات العامة والمكاتب بالديوان. (وال)

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