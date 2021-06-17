اللجنة المشكلة لدراسة تفعيل المعبر الحدودي غدامس تستعرض خطتها الأمنية لتأمين المعبر

طرابلس 18 يونيو 2021 ( وال )- ناقشت اللجنة المشكلة من وزير الداخلية عميد ” خالد مازن “، المشاكل التي تُواجه تفعيل العمل بمعبر غدامس الحدودي، خلال اجتماع عقدته اللجنة الخميس، بمكتب رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد ” محمود عاشور ” الخطط الأمنية اللازمة لتأمين المنفذ الواقع مع الجزائر.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الخطط الأمنية اللازمة؛ لتامين المعبر والمناطق المحيطة به والاحتياجات البشرية والمادية التي يحتاجها لضمان إنجاح سيّر العمل به في استقبال المسافرين، والوقوف على المعوقات والمشاكل التي واجهت سيّر العمل في السابق، واقتراح الحلول الجذرية لها.

وحضر الاجتماع رئيس جهــــاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عـميـد ” المبروك عبــد الحفيــــظ “، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عـميـــد ” صلاح الدين الحريزي “، ومـــدير الإدارة العـــــامة لمكافحة المخدرات عقيـــد ” ٕإبراهيم الزطريني “، مــــدير إدارة الدوريات الصحــــراوية بجهاز الهجـــــــرة غير الشرعية عقيــد ” أبو بكر الهــــاشمي “، ومدير أمـــن غدامس عقيـــد ” محمد قليـوان” .(وال)

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