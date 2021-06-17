توغي تناقش أوضاع البنية الثقافية في اجدابيا

ناقشت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، مع عميد بلدية اجدابيا، إمبارك المنفي، أوضاع البنية الثقافية والمشهد الثقافي بالمدينة.

وقامت الوزيرة بجولة تفقدية في المدينة شملت مشروع المركز الثقافي ومكتبة الطفل ومكتب الثقافة اجدابيا، وعقدت اجتماعا بمديري مكاتب سلوق واجخرة ومرادة وجالو وانتلات البيضان، وكذلك أوجلة وقمينس والأبيار وبنغازي، لبحث احتياجاتهم وأهم العوائق والمشاكل التي تواجههم.

وأشارت الوزيرة إلى أن زيارتها جاءت للاطلاع على البنية الثقافية والواقع الثقافي لهذه البلدية، للوقوف على الصعوبات التي تعترض عمل هذه المرافق، والاستماع إلى مطالب المنطقة ثقافيا.

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