ليبيا الان

وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية داخل بلدية القره بوللي

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن أمس الأربعاء بكل من عضو مجلس النواب عن بني وليد حسن البرغوثي وعضو المجلس عن القره بوللي ابتسام جمعة، وعضو المجلس عن الجفرة معاذ رافع، بحضور أعضاء من المجلس البلدي القره بوللي.

الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة ناقش الأوضاع الأمنية داخل بلدية القره بوللي، وكذلك سبل دعم مديرية الأمن بها، كون البلدية تعتبر من بلديات طوق العاصمة.

كما تناول الاجتماع عمليات التعدي والانتهاكات التي يقوم بها بعض المواطنين على الغابات، من قطع الأشجار الأمر الذي يؤثر سلبًا على الغطاء البيئي، وكذلك التطرق لموضوع الهجرة غير الشرعية باعتبار البلدية تطل على شاطئ البحر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك