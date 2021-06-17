السيسي: الجيش الليبي يحارب الإرهاب ويدعم الاستقرار في ليبيا

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على الدور الحيوي للمؤسسة العسكرية الليبية في حماية مقدرات الشعب الليبي، مشيدا بجهود الجيش الوطني في تحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب.

وجاءت تصريحات السيسي بالتزامن مع وصول رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، إلى مدينة بنغازي للقاء قائد الجيش خليفة حفتر، وذلك ضمن زيارته الحالية لليبيا.

والتقى اللواء عباس، في طرابلس، الخميس، كل من رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

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