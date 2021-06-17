الشاذلي: السويحلي رافض للانتخابات الليبية لضمان بقاء الإخوان

هاجمت المحامية والناشطة التونسية وفاء الشاذلي، تنظيم الإخوان في ليبيا وتونس، وكتبت على حسابها بموقع فيسبوك: “اللهم شتت شمل الإخوان وشردهم بالعالم فهم يعيشون ويقتاتون من تفتيت أوصال دولنا”.

,أضافت: “في تونس الغنوشي شادد الصحيح في الديمقراطية الموهومة ويتمسك بتقسيم السلطة إلى ثلاث رئاسات ويفرق الحكم كالدم بين القبائل وهاهو الإخواني الليبي المسمى السويحلي يصرح بأن حالة التفتت بليبيا هي الأفضل لليبيا وطبعا يقصد للإخوان ليضمنوا تواجدهم ويحذر من انتخاب الرئيس بالصندوق المشكوك فيه طبعا وبالذات من انتخاب سيف الإسلام القذافي!”.

وتابعت: “هم يعرفون أن الصندوق بليبيا عصي عليهم وليس الحال مثل نكبة تونس وخيبة شعبها الذي يوصل الإخوان للحكم بالصندوق!!! هذا السويحلي في الأصل يهدد بصفة مبطنة بالسلاح من جديد كما وقع في الانتخابات الأولى قبل اتفاق الصخيرات!.. لتوضيح المشهد لن نتخلص من الإخوان بالحوار في بلداننا ولا بالطرق السلمية فهم عصابة ديدنها الدم والفتن والانقلاب والإرهاب”.

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