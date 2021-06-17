فيصل قرقاب لصنع الله: أنا حريص على شراكتنا ودعم النفط الليبي

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب ورئيس مجلس إدارة شركة المدار الجديد للهاتف المحمول عبدالخالق بن عاشور ورئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد للتقنية عمار أبوزيد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة جاد الله العوكلي و العماري محمد.

وعقد اجتماع تقابلي نوقش فيه أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تمت مراجعة آخر مستجدات مشروع ربط الحقول النفطية بشبكة الألياف البصرية والذي تنفذه شركة الجيل الجديد للتقنية لصالح المؤسسة الوطنية للنفط وتمت مناقشة الجدول الزمني لاستكمال المشروع وسبل تذليل العقبات حتى يتسنى ربط الحقول المستهدفة بشبكة الاتصالات المحلية والدولية.

كما تم استعراض خدمات الربط وتطوير البنية التحتية وما تقدمه شركات الاتصالات من منتجات وخدمات رقمية ستساهم في التحول الرقمي والإستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال.

وأوضح مصطفى صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تتطلع الى تكثيف التعاون مع الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها لتطوير البنية التحتية للإتصالات وتقنية المعلومات وضمان سرعة الإتصال ونقل وتخزين البيانات بشكل آمن بين كافة الموقع النفطية بما يساهم في تسيير هذه المواقع بشكل آمن وفعال وكذلك لتسهيل تطبيق أحدث تقنيات المعلوماتية لإدارة المواني والحقول والمنشئات النفطية أين ماكانت في كافة ربوع البلاد.

كما أشار صنع الله إلى حرص المؤسسة وشركاءها والشركات التابعة لها على المساهمة في تطوير خدمات الإتصالات والمعلوماتية للمدن والقرى المجاورة للمواقع النفطية وذلك في إطار خدمات التنمية المستدامة.

من جانبه أكد فيصل قرقاب أن المؤسسة الوطنية للنفط تعد شريك مهم واستراتيجي للشركة للقابضة للاتصالات وأنه يتطلع لتطوير الشراكة بشكل موسع ومدروس خدمة لهذا القطاع عصب الاقتصاد الوطني، وفق قوله.

وأشار إلى سعيه لتقديم خدمات تأمين البيانات واستضافتها للوزارات ومؤسسات الدولة مع توفير خدمات الجيل الخامس وأكد حرصه على استكمال مشروع ربط الحقول النفطية في أسرع وقت، على حد تعبيره.

كما قدم رؤساء مجالس الإدارة لشركة المدار الجديد وشركة الجيل الجديد للتقنية الخطط والرؤى المستقبلية لتطوير خدماتهما للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها .

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