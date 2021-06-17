الجيش الليبي يضبط 3 سيارات دفع رباعي تمارس تهريب الهجـرة غير النظامية بتازربـو

ضبطت دوريات الجيش الليبي بمدينة الكُفــرة عدد 3 نوع “اسكيوة” (دفع رباعي) كانت تمارس تهريب الهجـرة غير النظامية قادمة من دولة السودان حيث كان على متنها عدد 37 مهاجر غير شرعي يحملـون الجنسية الإريترية من بينهم 7 نساء وطفلة، بعضهم تعرضوا الي التعذيب والضرب من قبل المهربين لأجل ارغامهم علي تحويل الأموال.

وبحسب إيجاز لكتيبة سبل السلام، “تم ضبط هذه السيارات في مدخل مدينة تازربـو وسائقي السيارات من مدينة الكُفـرة، عليه تم مصادرة السيارات وتم إيقاف السائقين وتم احالة المهاجرين الي مركز الايواء والترحيل الكُفــرة”.

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