«سعيد امغيب» : برلين 2 فرمان القضاء على المصالح التركية فى ليبيا

اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن مخرجات مؤتمر برلين 2 ستكون هذه المرة أكثر وضوحاً ولا مجال فيها للاجتهاد أو التأويل ، ولن يكون له إلا مسار واحد ، محدد المسافة والاتجاه مسبقاً .

وقال ” امغيب ” خلال تصريحات صحفية رصدتها ” الساعة 24 ” أن النظام التركي يعلم أكثر من ذلك ويعلم جيداً ان هذا المؤتمر الذي لم تدعى إليه بلاده ، متابعا ان كانت أحد مخرجاته فقط المطالبة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فإن ذلك سوف يكون بمثابة الحكم بالإعدام على المشروع التركي بالمنطقة والمصالح التركية في ليبيا.

واستطرد قائلا “أردوغان يحاول فعل اي شيء لكسب ورقة قوية يساوم بها مقابل خروج قواته ومرتزقته ، بعد أن فشلت الجهود التركية في عرقلة انعقاد هذا المؤتمر”.