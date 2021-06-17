بعد حل مؤسسة الإعلام.. الدبيبة يُسلم لجماعة الإخوان المؤسسات الإعلامية عن طريق وليد اللافي

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، قرار رقم (148) لسنة 2021 بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل لجنة تعمل تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي (مدير قناة النبأ الموالية للجماعات الإرهابية والمتطرفة المنتمية لتنظيم داعش)، وبرئاسة عبد الرزاق مسعود أحمد الداهش، وعضوية كل من جلال محمد أبو القاسم عثمان، وفتحي محمد أميمة، وعطية حسين محمد باني، ومنير مفتاح محمد محمد، ومحمد على عبد السلام الأصفر، وسليمة عمر بن نزهة عيسى، وعلي عمر رمضان جابر، وفريدة عمر طريبشان، وعياد محمد عبد اللطيف العشيبي.

ونص القرار في مادته الثانية، على أن تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة وضع المقترحات والتصورات اللازمة لتنفيذ ما جاء بمنشور رئيس حكوم الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021م المشار إليه، المتضمن مطالب الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بشان إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.

وفي مادته الثالثة، نص القرار على أن للجنة في سبيل القيام بمهامها عقد حوارات موسعة مع كافة المهتمين بالمجال الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني للاستنارة بأرئهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة لقطاع الإعلام، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وشدد القرار في مادته الأخيرة على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

والجدير بالذكر فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرر إلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، رقم 579 لسنة 2020، بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

ونص القرار الذي نشره مجلس الوزراء، اليوم، على نقل تبعية عدد من القنوات والجهات إلى مؤسسات أخرى بعدما كانت تابعة للمؤسسة.

ووفق القرار، نقلت تبعية قناة ليبيا الوطنية والهيئة العامة للصحافة وقناة ليبيا الرسمية إلى مجلس الوزراء، كما تم نقل قناة ليبيا الرياضة إلى وزارة الرياضة، وذلك نقلت قناة ليبيا الشبابية وراديو الشبابية إلى وزارة الشباب، فيما نقلت قناة الهداية إلى دار الإفتاء المنحلة التي يرأسها المفتي المعزول الصادق الغرياني.

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