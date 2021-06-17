المنقوش ونظيرها الأمريكي يشددان على إجراء الانتخابات في موعدها

شددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الأمريكي أنطوني بلينكن على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين المنقوش وبلينكن حسب ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أكدا الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة المشاركة الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم في ليبيا وفق تعبيره.

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