ليبيا الان

المنقوش ونظيرها الأمريكي يشددان على إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الأمريكي أنطوني بلينكن على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين المنقوش وبلينكن حسب ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أكدا الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة المشاركة الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم في ليبيا وفق تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لا الانتخابات بدون اجراء الدستور في كل الدول العالم حتى امريكا نفسها يتم الاجراء الانتخابات طبقا دستور الدولة كيف تجرى الانتخابات لا يوجد دستور بي اي القوانيين يحكم رءيس الدولة بي قانون القباءل امريكا تريد الاجراء الانتخابات خدمة عميلها العميل المخابرات الاميراكية المجنس الاميراكي الدستور يمنعه من الترشح يجبر حفتر تنازل على جنسية الاميراكية اذا ارد الترشح الانتخابات لهذا نرى حفتر والانصاره يرفضون الدستور

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