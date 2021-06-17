قبل اعتماد الميزانية.. الدبيبة يخصص 27 مليون من نفقات الطوارئ للرئاسي والخارجية والإقتصاد

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عدة قرارات بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس (نفقات الطوارئ).

ونص القرار رقم (124) لسنة 2021، في مادته الأولى على أن يخصص مبلغ مالي قدره عشرة ملايين دينارا لصالح المجلس الرئاسي. خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير الاحتياجات الرئيسية والتجهيزات الضرورية للجهاز الإداري للمجلس الرئاسي.

وفي قرار رقم (114) لسنة 2021 نص القرار في مادته الأولى، على أن يخصص مبلغ مالي قدره 15 مليون دينارا، لصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لسداد الإلتزامات المالية على الوزارة.

وفي قرار رقم (123) لبسنة 2021 نصت مادته الأولى على أن يخصص مبلغ مالي قدره 2 وأربعمائة ألف دينار لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة لعمل الوزارة والجهات التابعة لها .

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ونص القرار رقم (121) لسنة 2021، في مادته الأولى على أن يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة العقد رقم (11/2012) المبرم مع شركة نيمو بارتترز الكورية لتنفيذ مشروع إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي بنسبة (25.83 ) من قيمة العقد وذلك على النحو التالي :-

1ـ قيمة العقد الأصلية 36 مليون دينار ليبي .

2- القيمة بعد الزيادة 45 مليون و300 ألف دينار ليبي.

3- قيمة الزيادة 9 ملايين و300 ألف دينار ليبي.

وشددت كافة القرارات على أن يعمل بها من تاريخ صدورها وعلى الجهات المختصة تنفيذها.

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