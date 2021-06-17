وزارة البيئة تتدارس قرار منع تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية

عقد وزير البيئة إبراهيم العربي منير، الخميس، اجتماعاً ضم المركز الليبي لبحوث اللدائن والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وبعض مدراء الإدارات بالوزارة وخبراء من جامعة الزنتان وجامعة المرقب.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة البيئة، فإن “الاجتماع يأتي في إطار الحد من الاستعمال المفرط للاكياس البلاستيكية وما تسببه من أضرار صحية وأضرار على الحيوانات البرية والبحرية، وكذلك التلوث البيئي والبصري بشكل عام، وعدم تحلل هذه الاكياس وبقائها مئات السنين ، وتم الإتفاق على وضع مسودة قرار بشأن منع تصنيع واستيراد وتداول الاكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال حتى يتم إحالتها الى مجلس الوزراء من أجل إقرارها”.