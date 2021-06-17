وزارة البيئة تتدارس قرار منع تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية

عقد وزير البيئة إبراهيم العربي منير، الخميس، اجتماعاً ضم المركز الليبي لبحوث اللدائن والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وبعض مدراء الإدارات بالوزارة وخبراء من جامعة الزنتان وجامعة المرقب.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة البيئة، فإن “الاجتماع يأتي في إطار الحد من الاستعمال المفرط للاكياس البلاستيكية وما تسببه من أضرار صحية وأضرار على الحيوانات البرية والبحرية، وكذلك التلوث البيئي والبصري بشكل عام، وعدم تحلل هذه الاكياس وبقائها مئات السنين ، وتم الإتفاق على وضع مسودة قرار بشأن منع تصنيع واستيراد وتداول الاكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال حتى يتم إحالتها الى مجلس الوزراء من أجل إقرارها”.
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