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وزير المالية لممثل البنك الدولي لدى ليبيا: نحتاج لتكثيف برامج الدعم الفني من البنك لتحقيق أهداف الوزارة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى وزير المالية خالد المبروك، الخميس، مع ممثل البنك الدولي لدى ليبيا مايكل شيفر.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية، فإن اللقاء بحث مسيرة برامج الدعم الفني التي قدمها البنك الدولي خلال الفترة السابقة بشأن إصلاح المالية العامة وبناء القدرات.

واكد الوزير على الحاجة لتكثيف برامج الدعم الفني من البنك وكذلك بناء القدرات البشرية بهدف تحقيق أهداف الوزارة في رسم سياسة مالية ناجعة ومتناغمة مع سياسات الاقتصاد الكلي واستكمال البرامج السابقة ذات العلاقة بهيكلية الميزانية العامة وحساب الخزانة الموحد وتطوير ورفع كفاءة وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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