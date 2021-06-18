الزبيدي: البرلمان عاجز عن إصدار أي شيء سواء قوانين أو قاعدة دستورية أو دستور أو غيره

انتقد المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي، محمد الزبيدي، ما يعرف بـ”القاعدة الدستورية” قائلا: إنه مسمى “غير موفق”، لافتا إلى أن الارتباك والجدل الموجود حاليا فى المشهد الدستورى المتهم الأول فيه هى لجنة “الــ75″، التي أنبثقت منها لجنة قانونية لا تفقه فيه.

وأضاف الزبيدي، في تصريحات متلفزة، إن ليبيا ستدخل فى نفق مظلم لأنها تعج بالقوانين الدستورية والدساتير حتى أصبحت ركاما، وهذا أدى إلى انقسامات لأنها متضاربة، قائلا:” كل ذلك أوصل ليبيا إلى هذه المطبات “.

ولفت إلى أن الأزمة يتعلق بالقسم وانتخاب الرئيس، لأن “لجنة 75” فشلت في الوصول إلى صيغة بهذا الشأن، فإنهم صلوا إلى طريق مسدود حتى الآن ولم يعد أمامهم وقت كافى لأن لم يتبقى سوى 6 أشهر، وأتصور أن تجرى انتخابات نيابة وليست رئاسية.

واتهم “الزبيدي” بعثة الأمم المتحدة أنها سبب ما نحن فيه الآن من صراعات وغير مرغوب في وجودها ولم يعد لها دور في حل الأزمة الليبية، بل تؤدي إلى عرقلة جميع المفاوضات والمسيطرة على الوضع فى ليبيا.

وانتقد مجلس النواب واصفاه إياه بـ”العاجز” قائلا:” البرلمان عاجز عن إصدار أى شيء سواء قوانين أو قاعدة دستورية أو دستور أو غيره وهو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن”.

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