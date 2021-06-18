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صوان: نسعى لبناء الأعراف الديمقراطية في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين محمد صوان في كلمته بمناسبة الحفل الافتتاحي للمؤتمر العام الاستثنائي للحزب: “لا زلنا نتأمل أن تنقلنا الأيام سريعا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة” وفق قوله.

أضاف صوان، أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت تيمنا بفترة الاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات العامة المقبلة، وفق قوله

وواصل صوان: :”التجربة الحزبية في ليبيا تجربة وليدة ونسعى مع غيرنا لبناء الأعراف الديمقراطية” وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تغيير اسمها من “العدالة والبناء” إلى “الإحياء والتجديد”، زاعمة أن السبب وراء هذا التغيير هو “تكثيف جهودها للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وادعت جماعة الإخوان في ليبيا، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، إن “الاجتهاد بالنظر إلى الواقع ومراعاة متغيراته أمر تقتضيه الحكمة ويفرضه منطق العقل، فضلا عن أنه مطلب شرعي لتحقيق الغايات للوصول إلى مرضاة الله تعالى في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة”، بحسب زعمها.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تنظيم ارهابي موجود اسمه في قائمة الارهاب ومهما حاول ان يزن صورته فحقيقته أنه تنظيم ارهابي وليس حزب سياسي كما يروج له البعص يرعي ويدعم في التظيمات الارهابيه الاصغر منه كداعش والقاعده وغيرهما فمهما أكالوا له من مديح فهو كذب بواح

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