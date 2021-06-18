صوان: نسعى لبناء الأعراف الديمقراطية في ليبيا

قال رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين محمد صوان في كلمته بمناسبة الحفل الافتتاحي للمؤتمر العام الاستثنائي للحزب: “لا زلنا نتأمل أن تنقلنا الأيام سريعا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة” وفق قوله.

أضاف صوان، أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت تيمنا بفترة الاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات العامة المقبلة، وفق قوله

وواصل صوان: :”التجربة الحزبية في ليبيا تجربة وليدة ونسعى مع غيرنا لبناء الأعراف الديمقراطية” وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تغيير اسمها من “العدالة والبناء” إلى “الإحياء والتجديد”، زاعمة أن السبب وراء هذا التغيير هو “تكثيف جهودها للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وادعت جماعة الإخوان في ليبيا، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، إن “الاجتهاد بالنظر إلى الواقع ومراعاة متغيراته أمر تقتضيه الحكمة ويفرضه منطق العقل، فضلا عن أنه مطلب شرعي لتحقيق الغايات للوصول إلى مرضاة الله تعالى في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة”، بحسب زعمها.