بحضور المشري وأعضاء مجلسه.. صوان: لا زلنا نتأمل أن تنقلنا الأيام سريعا انتخابات “برلمانية ورئاسية” مباشرة

قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان محمد صوان: “لا زلنا نتأمل أن تنقلنا الأيام سريعا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة”، وفق قوله.

صوان، وفي كلمته بمناسبة الحفل الافتتاحي للمؤتمر العام الاستثنائي للحزب الإخواني والذي حضره أعضاء ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” ورئيسه القيادي في التنظيم الإخواني خالد المشري، أضاف: “أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت تيمنا بفترة الاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات العامة المقبلة، والتجربة الحزبية في ليبيا تجربة وليدة ونسعى مع غيرنا لبناء الأعراف الديمقراطية”، وفق تعبيره.

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