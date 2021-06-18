رئيس مجلس النواب الإيطالي: تحدثت مع المستشار صالح حول قانون الانتخابات والميزانية وانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

قال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، إن لقاءه اليوم الخميس، بمقر المجلس في روما مع نظيره الليبي المستشار عقيلة صالح، كان فرصة لمناقشة الخطوات المتقدمة المحققة مؤخرًا، من وقف إطلاق النار إلى بدء عملية الاستقرار المؤسسي في ليبيا، والتي من المفترض أن تقود إلى الانتخابات السياسية في 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية، في نبأ لها ، نوه فيكو، أكد فيكو أن بوسع أوروبا أن تلعب دورا مهما في مسار المصالحة وإعادة توحيد ليبيا، وذلك بالمساعدة على ضمان وقف إطلاق النار والظروف الأمنية، وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب الموجودين حاليًا على الأراضي الليبية.

وأشار إلى أهمية مؤتمر برلين الثاني والمقرر عقده في الأيام القليلة المقبلة للعملية الانتقالية في ليبيا.

وقال فيكو: “لقد تحدثت مع صالح حول هذا الموضوع والمواضيع الأخرى الملحة أمام مجلس النواب الليبي، بدءًا بالموافقة على الميزانية والإصلاحات وقانون الانتخابات”، كما أكد استعداد إيطاليا لتعزيز الحوار بجميع أشكاله.

ووفقا لـ”آكي” رأى فيكو أن استقرار ليبيا هو استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن التزام أوروبا والحكومات والبرلمانات بتحقيق هذا الهدف يعتبر أمرا أساسيا.

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