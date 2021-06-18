مصادر: ألمانيا والأمم المتحدة يجهزان وثيقة من 51 نقطة لاعتمادها في ‏‏”برلين 2″‏

كشفت مصادر مُطلعة أن زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ‏ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى العاصمة الإيطالية ‏روما، تعد بمثابة تمهيد لمناقشات مؤتمر برلين-2، والتي وصفتها ‏بأنها تحظى بأهمية ذات هدف مزدوج.‏

وأشارت وكالة “نوفا” الإيطالية إلى أن الحكومة الإيطالية تسعى من ‏خلال تلك اللقاءات إلى بعث رسالة دعم قوية للعملية السياسية، ‏بهدف تقريب وجهات النظر وتوافقها على القاعدة الدستورية ‏الضرورية لتنظيم انتخابات 24 ‎ديسمبر 2021 في موعدها ‏المحدد في إطار خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة وقطع ‏الطريق على الراغبين في الحفاظ على الوضع الراهن‎.‎

وأكدت المصادر أن إيطاليا تهدف إلى تشجيع السلطات الليبية على ‏المطالبة بقوة بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، ‏والشروع في المصالحة الوطنية والحفاظ على الوحدة الليبية‎.‎

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر دبلوماسية ألمانية أن ألمانيا ‏والأمم المتحدة يجهزان وثيقة نهائية مكونة من 51 نقطة في مؤتمر ‏‏”برلين 2″، والتي لا تزال محل مفاوضات مكثفة حتى الآن.‏

وأشارت إلى أن الجهات ستؤكد على ضرورة الاعتراف بالتقدم ‏المحرز في “برلين 1″، والذي أسفر عن توقف الأعمال العدائية، ‏واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، وتشكيل ‏حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.‏

ولفتت المصادر إلى أن تلك الوثيقة ستدعو جميع الأطراف بأن ‏تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية ‏والبرلمانية في موعدها المحدد 24 الكانون ديسمبر 2021، ‏والسماح بانسحاب القوات ‏الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق ‏واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ‏ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار‎.‎

وأشارت المصادر إلى أن البيان الختامي سينص أيضًا على أهمية ‏إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة ‏بدورها، وكذلك التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة ‏والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في ‏مؤسسات الدولة المدنية، الأمنية والعسكرية‎.‎

وسيتطرق البيان أيضا لملف المهاجرين، داعيا السلطات الليبية إلى ‏إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على ‏توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير ‏والمبادئ المعترف بها دوليًا‎.‎

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