مصادر: ألمانيا والأمم المتحدة يجهزان وثيقة من 51 نقطة لاعتمادها في ‏‏”برلين 2″‏

كشفت مصادر مُطلعة أن زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى العاصمة الإيطالية روما، تعد بمثابة تمهيد لمناقشات مؤتمر برلين-2، والتي وصفتها بأنها تحظى بأهمية ذات هدف مزدوج.
وأشارت وكالة “نوفا” الإيطالية إلى أن الحكومة الإيطالية تسعى من خلال تلك اللقاءات إلى بعث رسالة دعم قوية للعملية السياسية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوافقها على القاعدة الدستورية الضرورية لتنظيم انتخابات 24 ديسمبر 2021 في موعدها المحدد في إطار خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة وقطع الطريق على الراغبين في الحفاظ على الوضع الراهن.
وأكدت المصادر أن إيطاليا تهدف إلى تشجيع السلطات الليبية على المطالبة بقوة بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والشروع في المصالحة الوطنية والحفاظ على الوحدة الليبية.
ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر دبلوماسية ألمانية أن ألمانيا والأمم المتحدة يجهزان وثيقة نهائية مكونة من 51 نقطة في مؤتمر ”برلين 2″، والتي لا تزال محل مفاوضات مكثفة حتى الآن.
وأشارت إلى أن الجهات ستؤكد على ضرورة الاعتراف بالتقدم المحرز في “برلين 1″، والذي أسفر عن توقف الأعمال العدائية، واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.
ولفتت المصادر إلى أن تلك الوثيقة ستدعو جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 الكانون ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب القوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.
وأشارت المصادر إلى أن البيان الختامي سينص أيضًا على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة بدورها، وكذلك التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة المدنية، الأمنية والعسكرية.
وسيتطرق البيان أيضا لملف المهاجرين، داعيا السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا.
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