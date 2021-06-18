المستشار صالح: مجلس النواب لديه هدف واحد وهو الوصول إلى ‏انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن مجلس النواب لديه ‏إصرار على أن تكون الانتخابات في موعدها المقرر سلفًا في 24 ‏ديسمبر المُقبل، وأن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب.‏

وأشار المستشار صالح خلال استقباله أعيان ومشائخ قبيلة شاهين عبيدات، إلى أن مجلس النواب يسير حاليًا بالطريق الصحيح، ‏ووضعه في المجتمع الدولي جيد جدًا، ولديه إصرار بأن تكون ‏الانتخابات في موعدها وأن الشعب هو من ينتخب الرئيس.‏

وأضاف: “عندما ينتخب الرئيس من قبل الشعب، يكون ‏رئيسًا للشعب كله، ولكن عندما ينتخبه البرلمان يكون رئيسًا للنواب ‏الذين انتخبوه، وفي هذا الأمر سيقوم مجلس النواب بدوره على ‏أكمل وجه”.

وأشار إلى أنه بعدما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، لن تعود ‏الحروب مرة أخرى، قائلاً: “لأننا ندرك أن الجميع تحمل الكثير”، مضيفًا: ‏‏”لن ننسى موقف أهل طبرق جميعًا مع مجلس النواب من ‏احتضان مجلس النواب ورعاية مجلس النواب وحماية مجلس ‏النواب، حيث كان له دور مميز وليس بغريب على طبرق وأهل ‏طبرق، بكل تركيباته الاجتماعية”.‏

واستدرك: “مجلس النواب هو من أوصل البلاد إلى هذه ‏المرحلة وإنهاء الحروب، وأن تكون هناك سلطة تنفيذية موحدة، ‏التي نعتقد أنها خطوة على الطريق الصحيح، خاصة وأننا ندرك أن ‏الوزراء كلهم لديهم رغبة في خدمة الوطن، وإرضاء ‏المواطنين، وحريصين على أن ليبيا تتوحد، وأن تكون يد واحدة بما ‏يتماشى مع الظروف المحيطة ونحييهم جميعا”.

وقال إن اجتماعنا مع وزراء من الغرب والجنوب ومن كل مكان في ‏ليبيا، مكسب كبير للجميع، مضيفا “لم نكن نتصور أن يأتي هذا ‏الأمر بهذه السرعة أن يأتي وزير من مصراتة بكل سهولة، وأن يظل ‏وزراء الشرق في طرابلس بكل أمان، وهذا تطور إيجابي كبير”.‏

وأشار إلى أن مجلس النواب لديه هدف واحد، وهو الوصول إلى ‏انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر، خاصة وأنه يدرس ‏بكل عناية واهتمام حاليا القواعد التي تتم عليها الانتخابات سواء ‏الرئيس والبرلمان، حتى تخرج البلد من أزمتها، لكن الهدف واحد ‏لكن الوصول إلى مكان قد يرى كل إنسان طريق مختلف، لكن ‏الهدف واحد.

ولفت إلى أن مجلس النواب يتعرض لحرب الإشاعات، وليس لها ‏أساس من الصحة، لافتا إلى أن مجلس النواب يحتاج إلى دعم لأننا ‏في مرحلة ليست بالسهلة، ولابد أن تكونوا في ظهرنا وتدعمونا لأن ‏القاعدة الشعبية هي الأساس، لأننا وكلاء عن الشعب ويجب أن ‏نراعي رغبات الشعب.‏

وتطرق إلى أزمة القاعدة الدستورية، فأشار إلى أنها بها “ربكة”، ‏خاصة وأنه لدينا دستور وإعلان دستوري، الذي يعد دستورًا حتى ‏يعدل أو يلغى، وهو ما انتخبنا على أساسه، مضيفًا: “القاعدة ‏الدستورية موجودة، ما عدا تشكيلة مجلس النواب في المستقبل، ‏وانتخاب الرئيس، وقوانين انتخابات مجلس النواب الجديد، هل ‏تكون بقوائم أم فردي وما إلى ذلك من أمور”.‏

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