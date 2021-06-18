المستشار صالح: مجلس النواب لديه هدف واحد وهو الوصول إلى ‏انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن مجلس النواب لديه إصرار على أن تكون الانتخابات في موعدها المقرر سلفًا في 24 ديسمبر المُقبل، وأن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب.
وأشار المستشار صالح خلال استقباله أعيان ومشائخ قبيلة شاهين عبيدات، إلى أن مجلس النواب يسير حاليًا بالطريق الصحيح، ووضعه في المجتمع الدولي جيد جدًا، ولديه إصرار بأن تكون الانتخابات في موعدها وأن الشعب هو من ينتخب الرئيس.
وأضاف: “عندما ينتخب الرئيس من قبل الشعب، يكون رئيسًا للشعب كله، ولكن عندما ينتخبه البرلمان يكون رئيسًا للنواب الذين انتخبوه، وفي هذا الأمر سيقوم مجلس النواب بدوره على أكمل وجه”.
وأشار إلى أنه بعدما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، لن تعود الحروب مرة أخرى، قائلاً: “لأننا ندرك أن الجميع تحمل الكثير”، مضيفًا: ”لن ننسى موقف أهل طبرق جميعًا مع مجلس النواب من احتضان مجلس النواب ورعاية مجلس النواب وحماية مجلس النواب، حيث كان له دور مميز وليس بغريب على طبرق وأهل طبرق، بكل تركيباته الاجتماعية”.
واستدرك: “مجلس النواب هو من أوصل البلاد إلى هذه المرحلة وإنهاء الحروب، وأن تكون هناك سلطة تنفيذية موحدة، التي نعتقد أنها خطوة على الطريق الصحيح، خاصة وأننا ندرك أن الوزراء كلهم لديهم رغبة في خدمة الوطن، وإرضاء المواطنين، وحريصين على أن ليبيا تتوحد، وأن تكون يد واحدة بما يتماشى مع الظروف المحيطة ونحييهم جميعا”.
وقال إن اجتماعنا مع وزراء من الغرب والجنوب ومن كل مكان في ليبيا، مكسب كبير للجميع، مضيفا “لم نكن نتصور أن يأتي هذا الأمر بهذه السرعة أن يأتي وزير من مصراتة بكل سهولة، وأن يظل وزراء الشرق في طرابلس بكل أمان، وهذا تطور إيجابي كبير”.
وأشار إلى أن مجلس النواب لديه هدف واحد، وهو الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر، خاصة وأنه يدرس بكل عناية واهتمام حاليا القواعد التي تتم عليها الانتخابات سواء الرئيس والبرلمان، حتى تخرج البلد من أزمتها، لكن الهدف واحد لكن الوصول إلى مكان قد يرى كل إنسان طريق مختلف، لكن الهدف واحد.
ولفت إلى أن مجلس النواب يتعرض لحرب الإشاعات، وليس لها أساس من الصحة، لافتا إلى أن مجلس النواب يحتاج إلى دعم لأننا في مرحلة ليست بالسهلة، ولابد أن تكونوا في ظهرنا وتدعمونا لأن القاعدة الشعبية هي الأساس، لأننا وكلاء عن الشعب ويجب أن نراعي رغبات الشعب.
وتطرق إلى أزمة القاعدة الدستورية، فأشار إلى أنها بها “ربكة”، خاصة وأنه لدينا دستور وإعلان دستوري، الذي يعد دستورًا حتى يعدل أو يلغى، وهو ما انتخبنا على أساسه، مضيفًا: “القاعدة الدستورية موجودة، ما عدا تشكيلة مجلس النواب في المستقبل، وانتخاب الرئيس، وقوانين انتخابات مجلس النواب الجديد، هل تكون بقوائم أم فردي وما إلى ذلك من أمور”.
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