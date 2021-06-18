عبد الناصر: مستمرون في “المناصب السيادية”.. وبعض الملفات التي أحالها إلينا “النواب” تحوي خروقات

قال الناطق باسم ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، محمد عبدالناصر، إن تصريحات الناطق باسم مجلس النواب، التي وصف فيها “الدولة” بأنه “غير ملتزم باتفاق بوزنيقة فيما يخص المناصب السيادية، غير صحيحة، مؤكدا أنه مغالطة تهدف للتشويش على الرأي العام”، بحسب قوله.

وأوضح، في بيان مرئي، قال “إنه لتوضيح بعض النقاط الواجبة أن ما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة بين المجلسين بحضور وزير الخارجية المغربي هو شروط ومعايير وآلية اختيار المناصب، ولكن ما حدث بعد ذلك أن مجلس النواب شكل لجنة بصورة منفردة لفرز وقبول ملفات المترشحين”، بحسب قوله.

وأضاف أن “الاتفاق ينص على أن يقوم مجلس النواب بقبول ملفات المترشحين لبعض المناصب، فيما يقوم مجلس الدولة بقبول باقي المناصب، ولكن ما حدث أن النواب فتح باب القبول لملفات كل المناصب وهذا خرق للاتفاق”، بحسب قوله.

وتابع بأنه “بعد أن أحال النواب الملفات التي قبلها إلى الدولة وجد أن بعض الملفات تحوي خروقات ولا تنطبق عليها المعايير والشروط التي اتفق عليها”، بحسب قوله.

وبيّن أن “اتفاق بوزنيقة مُوقّع عليه من أعضاء اللجنتين “النواب والدولة”، ومن رؤساء الوفدين، وكذلك من وزير الخارجية المغربي، منوها بأنه سيتم نشره بوسائل الإعلام “حتى يعلم الليبيون من هو الملتزم ومن هو غير الملتزم”، بحسب قوله.

واستطرد: “نحن في “مجلس الدولة” مستمرون وفق اتفاق وشروط بوزنيقة، ونطالب مجلس النواب أيضا بالالتزام”، بحسب قوله.

وقال: “إنه فيما يخص ربط المناصب بإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، فإن فالاتفاق السياسي في المادة 15 ينص على توحيد المناصب السيادية بالتوافق ما بين المجلسين، كذلك ينص في المادة 8 من الأحكام المضافة للاتفاق السياسي على إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، مضيفا “لذا وجب تطبيق وتنفيذ كل بنود ومواد الاتفاق السياسي بلا استثناء”، بحسب قوله.

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