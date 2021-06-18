معيتيق: الليبيون يطالبون بأجندة دقيقة لخروج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها

توقع نائب رئيس المجلس الرئاسي لما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايته أحمد معيتيق، حدوث احتمالين بشأن مؤتمر برلين الثاني حول الملف الليبي الذي تستضيفه الخارجية الألمانية يوم 23 يونيو الحالي.

يتضمن الاحتمال الأول، بحسب تدوينة لمعيتيق عبر حسابه على “فيسبوك”، استكمال خارطة الطريق والالتزام بمخرجات جنيف وتونس واحترام الأطراف الدولية والليبية لتعهداتها في إيصال ليبيا إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام.

وأوضح أن الاحتمال الثاني -الذي لا يتمناه الليبيون- هو تكريس “الدبلوماسية الأحادية” وتمسك كل طرف دولي مشارك بمواقفه التي تراعى قبل كل شيء مصالحة وطبيعة تحالفاته في ليبيا، ومن ثم إقرار حالة الفشل والانسداد والمرور إلى حلول بديلة تزيد في تأبيد الأزمة، على حد تعبيره.

وطالب من وصفهم بـ”الليبيين الغيورون على وحدة واستقرار وسيادة بلادهم” بتوجيه رسالة واضحة قبل انعقاد مؤتمر برلين 2؛ مفادها أنهم يرفضون أن تكون بلادهم أرضا مستباحة تتهافت عليها أطماع كل من “هب ودب”.

وأكد أن الليبيين لا يريدون المزيد من الحلول المؤقتة، بل يطالبون أكثر من أي وقت مضى بتوافق الدبلوماسية الدولية ضمن مقاربة إرادية وصارمة على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق، وتحديد أجندة دقيقة لإخلاء ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة، واستكمال شروط إجراء الانتخابات في آجالها المحددة حتى تعود ليبيا لأبنائها.

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