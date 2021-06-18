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«الفرجاني»: الغرض من تحشيدات «حفتر» في سبها هو الهجوم على «قرات جويلي» في الجبل الغربي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، أن الغرض من تحشيدات “حفتر”- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- في سبها هو الهجوم على “قرات جويلي”- أسامة جويلي، آمر ما يعرف بـ «غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية»- في الجبل الغربي.

وقالت الفرجاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بما أن خبر تحشيدات “حفتر” أصبح صحيحا، نود أن نطلعكم على الشق الآخر من المؤامرة”، على حد قولها.

وأضافت أن التحشيدات في سبها الغرض منها الذهاب لمنطقه الجبل الغربي للسيطره عليه والهجوم على قوات “جويلي” بمساعده قوات موجودة أصلا في الغرب الليبي” على حد ادعائها.

وتابعت:” بعد ذلك يستكمل الهجوم على طرابلس بعد فتح جبهه سرت، وزيدو ارقدو وتبعو بزق الليف متاع المصالحات الوهميه والحب والوئام” على حد تعبيرها.

ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، وحدات عسكرية إلى الجنوب الغربي لدعم «غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي» لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة.

وقال بيان إعلامي لمكتب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية:” نظراَ لتصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري ورصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية، وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي”.

وأضاف البيان:” أن تلك الوحدات ستتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه”.

واختتم البيان قائلا:” هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين”.

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«الفرجاني» «قرات جويلي» الجبل الغربي الغرض الهجوم تحشيدات «حفتر» سبها

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • امرأة هابلة ومتخلفة عقليا فالجيش يقوم بواجبه المكلف من مجلس نواب الشعب الليبى بمحاربة الارهاب فى كافة انحاء ليبيا وهو فى نفس الوقت ملتزم بوقف اطلاق النار وعدم التقدم نحو مناطق جدبدة عند خطوط التمااس ولانك هابلة وتريدى اثارة الفتن فان لجنة العشرة هى المسئولة عن مراقبة وقف اطلاق النار ولم نسمع منها هذا الكلام يابغلة ربنا ما يخرمك من الهبل والعبط فهناك تعاون استخباراتى بين مصر واركيا وكل تحركات معروفة مسبقا .
    فهل تتصورى روحك خابور عسكرى واضح ان مصدر معلواتك خروف غبى يجاهد معك فى احد خيام النكاح الشرجية حيث تتامى بعدها مكشوفة وتحلمى بهذه الخزعبلات غطى الطزطزوة ياسوسو عيب قطوز الجيران شايفها

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    • اخر الوقت دارو شخاخات في ليبيا فراعيهم ملبزة بالدم يفتحوا في افامهم ويتكلموا ضد الرجال

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  • عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: “يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار” فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: “تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن”، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: “أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل” قلن: بلى، قال: “فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم”، قلن: بلى، قال: “فذلك من نقصان دينها”.

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  • ايا مبروك بديتي محلل وخبير عسكري زيديها عالمواهب اللي عندك من قبل كمحلل وخبير سياسي. اسم بارز في قاعدة بيانات العائلات الليبية القذرة.

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  • كيف عرفتي هل جاءك بها وحي او احلمتي بها في المنام فيه عدة اسباب تجعل الانسان يري كوابيس وكلها اوهام وتخيلات تحدث لكل أنسان او هو ما جعلك تطلقي هذه الأوهام وهذه الفرقعات اعلاميه في الهواء فلما الكل مرتعب من جيش ليبيا الوطني مما دعي الاخوان الي استيراد رجال من سوريا كمرتزقه لتحميهم من جيش ليبيا

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  • اذا هذه السميره فبرايريه فدعه دعه فأكيد لديها عُسر في الفهم اذا ما قابلت الفبرايريين تجنبهم ولا تجادلهم انهم جهلي وحمقي لقد أعياني كثر الأغبياء والجاهلون الذين يعتبرون ان فبراير ثوره ليبيه أقتلعت نظام القذافي من جذوره ولقد اعياني كثرة الأغبياء والحمقي الذين يعتبرون العصابات المسلحه في غرب البلاد علي أنهم جزءا من الجيش بينما هم مجرمون لا يقارنون بالجيش ابدا فهم عصابات الجريمه المنظمه علاقتهم قويه بتنظيم الأخوان الارهابي فبماذا ساصف من يعتبر العصابات في المنطقه الغربيه جيش او فبراير ثوره فصدقت بعض الناس حيث تشبه عديم الفهم أو صاحب الفهم البطئ بالحمار علما بأن الحمار بكثرة التكرار يتعلم ويصبح فهمه تمام ولكن بعض الناس مهما كررت لها لا يمكن ان تفهم كالذين كررنا لهم بأنه لا يوجد شئ في ليبيا اسمه ثورة فبراير فالثورات التي جرت على الأرض الليبيه هي سبتمبر في سنه 69 انقلب فيها معمر القذافي علي الملك إدريس السنوسي ثم ثورة الناتو التي انقلب بها حلف الناتو علي نظام القذافي وكررنا لهم لا يوجد جيش منقسم في ليبيا يجب توحيده بل يوجد جيش ليبيا ومقر قيادته في شرق البلاد ويوجد في غرب البلاد قطعان من العصابات الضوال المنحرفين والمدمنين الهاربين من السجن عقب سقوط النظام في ليبيا علي يد ثورة 19 مارس التي قام بها حلف الناتو ضد نظام القذافي وهم شراذم جمعهم تنظيم الإخوان الإرهابي ليضرب بهم أي فرصه لقيام جيش حقيقي في البلاد لأن بقيام الجيش سيقضي علي هذا التنظيم الارهابي أما بوجود عصابات مسلحة سايره علي نفس نهج التنظيم الاخواني الإرهابي وتقبض تلك العصابات من الاخوان رشاوي الي جانب انها تمارس  النهب والسطو والسرقه والحرابه  والخطف مقابل فديه لإطلاق سراح المخطوف وفي هذه الفوضي المسلحه في غرب البلاد قد نجي هذا التنظيم الإرهابي باحتماءه بتلك العصابات المسلحه فلم يقضي عليه الجيش النظامي

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  • من فمك لباب السمي يا فرخة الفرجاني الله يكسر ظهر الجويلي وبادي واغنيوة والفار وباقي العصابات اللي كسروا ليبيا وفلقوها

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