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«أبو توتة»: كيف يكون الشعب أهلا لانتخاب النواب وغير مؤهل لاختيار الرئيس؟

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، المستشار عبد الرحمن أبو توتة، أن انتخاب رئيس الدولة من البرلمان وليس مباشرة من الشعب، يعني أن الأخير-الذي انتخب البرلمان- غير مؤهل لانتخاب الرئيس- بحسب من يروج لهذه الآلية.

وقال أبو توتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” انتخاب رئيس الدولة من البرلمان وليس مباشرة من الشعب يعني أن الشعب الذي انتخب البرلمان غير مؤهل لانتخاب الرئيس”.

وتابع:” لكن الشعب كان أهلا لانتخاب النواب الذين سحبوا منه الأهلية وحكموا عليه بالحجر بعد صعودهم على أكتافه إلى البرلمان”، متسائلا:” كيف تحكمون؟”.

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أبو توتة اختيار الرئيس الشعب انتخاب النواب غير مؤهل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • كلام جميل كلام معقول .ولكن الخرفان الغبية تروج لخزعبلات تخدم مصلحتها فلو كان للخوان ارضية شعبية تسمح لهم بان يكون الرئيس من بينهم فستجدهم اشد المدافعين عن اهتيار الرئيس بالانتخاب كما يقول الخوان فى تركيا لصالح اردوغان حيث يقولوا النظام الرئاسى هو النظام الاسلامى حيث تم اختيار ابوبكر وعمر بينما خوان تونس لهم راى اخر حيث انهم قلة من حثالة المجتمع لا يمكنها ان تتحكم فى اختيار الرئيس مباشرة اما مجلس النواب فيمكن شراء زمم بعض الفاسدين بالمال او السلطة كما نرى فى برلمان تونس تحالف الغنوشى الارهابى مع نبيل القروى الفاسد ضد الرئيس المدنى المنتخب من الشعب بعد ان سقطوا امامه !!

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