«أبو توتة»: كيف يكون الشعب أهلا لانتخاب النواب وغير مؤهل لاختيار الرئيس؟

اعتبر رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، المستشار عبد الرحمن أبو توتة، أن انتخاب رئيس الدولة من البرلمان وليس مباشرة من الشعب، يعني أن الأخير-الذي انتخب البرلمان- غير مؤهل لانتخاب الرئيس- بحسب من يروج لهذه الآلية.

وقال أبو توتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” انتخاب رئيس الدولة من البرلمان وليس مباشرة من الشعب يعني أن الشعب الذي انتخب البرلمان غير مؤهل لانتخاب الرئيس”.

وتابع:” لكن الشعب كان أهلا لانتخاب النواب الذين سحبوا منه الأهلية وحكموا عليه بالحجر بعد صعودهم على أكتافه إلى البرلمان”، متسائلا:” كيف تحكمون؟”.