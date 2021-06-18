ليبيا تؤكد حق مصر في تأمين حصتها الإنمائية من نهر النيل

أكد المندوب الليبي المكلف لدى جامعة الدول العربية صالح عبدالواحد الشماخي وقوف ليبيا مع مصر في قضيتها العادلة نحو تأمين حصتها الإنمائية من نهر النيل استنادا إلى القوانين المتفق عليها دوليا بشأن الموارد الطبيعية.

تأكيد المندوب الليبي جاء خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوزراء الإعلام العرب، الخميس، بالقصر الجمهوري على هامش مشاركتهم في الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العربي. وشاركت ليبيا في الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العربي بوفد ترأسه الشماخي.

ووافق مجلس وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعاته بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، على اعتماد مدينة طرابلس «عاصمة الإعلام العربي للعام 2022».

– طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.

ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد. وتؤكد إثيوبيا باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو المقبل. وتعتبر مصر التي يمثل نهر النيل 97% من مصادرها في المياه، السد تهديدًا وجوديًّا لها، فيما تخشى الخرطوم أن يؤثر السد الإثيوبي على عمل سدودها.

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